Лента новостей

СПОРТ

В Таганроге пройдут соревнования по конному спорту

10:10 Среда, 02.08.2017

m77cPA0FBqE

4-6 августа в Таганроге пройдут соревнования по конному спорту, посвященные освобождению Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, 4 августа, наездники посоревнуются в мастерстве в выездке. Эта дисциплина считается самой элегантной среди конных видов спорта, в ней демонстрируется способность лошади к правильным движениям во всех аллюрах.

На выходных, 5 и 6 августа, пройдут соревнования по конкуру. На них лошадь с наездником должна преодолевать препятствия различной высоты и сложности.

Место проведения соревнований конно-спортивный комплекс «Golden Hourse» в Таганроге. Начало в 10 утра. Вход на свободный.

Еще темы рубрики

02 августа 2017
Стартовала продажа билетов на матч «Ростов — Динамо»
m77cPA0FBqE
02 августа 2017
В Таганроге пройдут соревнования по конному спорту
1d25e09cfc50fefbdf869587793c3ec0
01 августа 2017
Ростовчанин Антон Колесов одержал победу во Всероссийском турнире по дартсу «Снайпер- 2017»
01 августа 2017
Ростовчанка выиграла серебро Первенства мира по гребле на байдарках и каноэ

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.