4-6 августа в Таганроге пройдут соревнования по конному спорту, посвященные освобождению Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу, 4 августа, наездники посоревнуются в мастерстве в выездке. Эта дисциплина считается самой элегантной среди конных видов спорта, в ней демонстрируется способность лошади к правильным движениям во всех аллюрах.

На выходных, 5 и 6 августа, пройдут соревнования по конкуру. На них лошадь с наездником должна преодолевать препятствия различной высоты и сложности.

Место проведения соревнований конно-спортивный комплекс «Golden Hourse» в Таганроге. Начало в 10 утра. Вход на свободный.