В Таганроге пройдут соревнования по конному спорту
4-6 августа в Таганроге пройдут соревнования по конному спорту, посвященные освобождению Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков.
В пятницу, 4 августа, наездники посоревнуются в мастерстве в выездке. Эта дисциплина считается самой элегантной среди конных видов спорта, в ней демонстрируется способность лошади к правильным движениям во всех аллюрах.
На выходных, 5 и 6 августа, пройдут соревнования по конкуру. На них лошадь с наездником должна преодолевать препятствия различной высоты и сложности.
Место проведения соревнований конно-спортивный комплекс «Golden Hourse» в Таганроге. Начало в 10 утра. Вход на свободный.
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