В Таганроге прошли Всероссийские соревнования по быстрым шахматам

В Таганроге состоялись 12-е летние Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Рапид памяти Владимира Дворковича». Турнир имени таганрожца, международного шахматного арбитра, председателя коллегии судей Российской шахматной федерации Владимира Дворковича стал уже традиционным на Дону. В этом году принять участие в соревнованиях приехало более 100 человек из Украины и России в возрасте от 9 до 75 лет.

«Данные соревнования становятся статусными для донского края. Шахматы — не просто игра, это целая культура, философия, образ жизни, объединяющие людей» — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По инициативе губернатора региона Василия Голубева с 2012 года в донских школах успешно реализуется масштабный проект «Шахматный всеобуч» для ребят 1-3 классов, отметили в пресс-службе Ростовской области.