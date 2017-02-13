Лента новостей

СПОРТ

В Таганроге состоялся детско-юношеский хоккейный турнир

13:42 Понедельник, 13.02.2017

12 февраля на ледовом катке «Лазурный» в Таганроге провели детско-юношеский товарищеский турнир по хоккею. Мероприятие было посвящено годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Как сообщает сайт местной администрации, в товарищеском матче встретились «Красные» и «Белые молнии». Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу «Красных молний». После этого в состоялась торжественная церемония награждения. Добавим, подобные хоккейные соревнования пройдут в приморском городе 24 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Еще темы рубрики

13 февраля 2017
Сборная ‘Дон-ТР’ стала вице-чемпионом ралли ‘Зимний кубок ДГТУ’
13 февраля 2017
В Таганроге состоялся детско-юношеский хоккейный турнир
13 февраля 2017
Гиревики из Ростовской области стали призерами Первенства России
13 февраля 2017
Донской спортсмен выиграл Чемпионат России по бильярдному спорту

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.