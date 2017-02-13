В Таганроге состоялся детско-юношеский хоккейный турнир

12 февраля на ледовом катке «Лазурный» в Таганроге провели детско-юношеский товарищеский турнир по хоккею. Мероприятие было посвящено годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Как сообщает сайт местной администрации, в товарищеском матче встретились «Красные» и «Белые молнии». Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу «Красных молний». После этого в состоялась торжественная церемония награждения. Добавим, подобные хоккейные соревнования пройдут в приморском городе 24 февраля в рамках празднования Дня защитника Отечества.