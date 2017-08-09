В Таганроге завершилось Первенство России по парусному спорту. В них приняли участие 130 спортсменов в возрасте от 12 до 24 лет. Гонки прошли в условиях сильной жары и безветрия. Соревновались в гонках классов Финн и Лазер 4.7, RS:X, 29-й. В число призеров вошли таганрогские спортсмены. Вторые места в классе Лазер 4.7 в зачете у юношей и у девушек до 18 лет завоевали Сергей Дорошенко и Елизавета Волошина соответственно.