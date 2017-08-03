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СПОРТ

Велогонщики разыграют на новоазовской трассе последний комплект медалей Спартакиады

12:55 Четверг, 03.08.2017

Сегодня велогонщики со всей России поборются за последний комплект медалей на Спартакиаде учащихся. Она проходит в эти дни в донском регионе, у велосипедистов сегодня групповая гонка. Накануне спортсмены выясняли, кто сильнее в индивидуальном зачете.

Объездивший полмира на своем велосипеде ветеран-любитель Вячеслав Кавченко и пусть еще молодая, но уже профессиональная спортсменка из Шахт Ангелина Войцех обсуждают важность участия в таких состязаниях как Спартакиада.

«Это прекрасно, когда такие соревнования проходят на донской земле. Красота этого вида спорта завораживает», — признается велопутешественник Вячеслав Кавченко.

Ангелина — одна из 10 представителей Ростовской области на финале Спартакиады. Попасть сюда — задача непростая, здесь лучшие молодые спортсмены всей России. Пока из донских велосипедистов шахтинская спортсменка выступает лучше всех. Она финишировала в первой десятке и в индивидульной гонке, и в критериуме.

Последнее состязание проходило в необычном месте. Кроме них здесь еще никто не ездил — южный объезд стадиона «Ростов-Арена», пока закрытый для движения транспорта, обкатала самая перспективная спортивная молодежь страны.

«Построена великолепная дорога, мы ее сразу приметили. И как только встал вопрос о проведении Спартакиады, то мы решили, что эта дорога нам подходит как никакая другая», — поясняет президент федерации велоспорта Ростовской области Алексей Вовк.

Для спортсменки из Уфы Айгуль Гареевой это уже второе золото на нынешней Спартакиаде. Вначале башкирская гонщица выиграла индивидуальную гонку, а затем и следующий старт. Причем, стать первой в критериуме ей не помешало даже падение.

Секретами своего успеха победитель юношеского заезда Илья Щегольков делится не стал. Говорит, это командная тактика и еще кое-что. У представителей Санкт-Петербурга за два дня соревнований уже четыре медали, а впереди еще один старт.

Сегодня молодые велогонщики едут на завершающую соревнование гонку — групповую. Она, как и индивидуальная, проходит на новоазовской трассе.

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