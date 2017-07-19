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СПОРТ

Велопутешественники из Ростовской области отправятся покорять Америку

11:47 Среда, 19.07.2017

Накануне стало известно, что Евгении Завьялов и Карина Гунлянц собрались пересечь США с вотока на запад по маршруту «Нью-Йорк — Лос-Анджелес». Для Евгения это уже третье путешествие на велосипеде. Первые два он совершил по Азии, проехав в общей сложности более 15 тысяч километров.

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Рита 19.07.2017

Великие «покорители» пиндоссии.