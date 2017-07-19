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Виталий Мутко поздравил сборную Дона с бронзой Кубка Регионов УЕФА

15:56 Среда, 19.07.2017

С завоеванием бронзовых наград самого престижного любительского турнира Европы — Кубка Регионов УЕФА поздравил сегодня сборную Ростовской области «Южный Регион» и Донскую федерацию футбола президент РФС Виталий Мутко. В письме он выразил благодарность за развитие футбола.

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