Виталий Мутко поздравил сборную Дона с бронзой Кубка Регионов УЕФА

С завоеванием бронзовых наград самого престижного любительского турнира Европы — Кубка Регионов УЕФА поздравил сегодня сборную Ростовской области «Южный Регион» и Донскую федерацию футбола президент РФС Виталий Мутко. В письме он выразил благодарность за развитие футбола.