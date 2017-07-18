Влада Чигирева в составе сборной завоевала золото Чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Рио по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева в составе национальной сборной завоевала высшую награду на Чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир в эти дни проходит в Будапеште. Команда из России стала лучшей в технической программе групп. Почти на два балла отстали от чемпионок серебряные призёры — китаянки. Уже завтра россиянки вступят в борьбу за награды в произвольной программе.