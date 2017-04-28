Владимир Атоев примет участие в Чемпионате Белоруссии по кольцевым гонкам
Завтра, 29 апреля, донской автогонщик Владимир Атоев выйдет на старт нового для себя соревнования. На автодроме «Смоленское кольцо» пройдет первый этап Чемпионата Белоруссии по кольцевым гонкам. Сейчас идут тренировочные заезды.
Главная задача — протестировать технику в боевом режиме в преддверии нового сезона Чемпионата России по кольцевым гонкам. Его старт состоится на автодроме «Крепость Грозная» в Чеченской республике 12 мая. Напомним, 18-летний спортсмен — многократный чемпион России по картингу, победитель российского этапа и бронзовый призер мирового финала Ferrari Challenge Europa.
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