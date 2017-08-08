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СПОРТ

Владимир Атоев стал победителем этапа Российской серии кольцевых гонок

17:46 Вторник, 08.08.2017

«Смоленское кольцо» покорилось донскому пилоту. Ростовчанин Владимир Атоев выиграл один из заездов пятого этапа Российской серии кольцевых гонок в зачетной группе «Туринг-Лайт». Подняться на верхнюю ступень пьедестала Атоеву позволил воскресный старт. Традиционно каждый этап соревнований проводят в два дня. По итогам каждой гонки пилоты набирают очки, из которых складывается финальный результат и определяется победитель всего чемпионата.

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