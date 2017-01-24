Владимир Крупин покинул пост гендиректора ФК ‘Ростов’
Генеральный директор футбольного «Ростова» Владимир Крупин покинул свой пост. Об этом менее часа назад сообщила пресс-служба клуба. Крупин ушел с должности по собственному желанию. Исполнять обязанности генерального директора будет начальник билетного отдела Роман Ткаченко.
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А есть ещё там начальник отдела кроссовок, начальник отдела контрамарок, начальник отдела футболок..