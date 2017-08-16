Всероссийский юношеский турнир по боксу пройдет в Ростовской области

В станице Багаевской пройдет XV Всероссийский юношеский турнир по боксу памяти героя атомного крейсера «Курск» Сергея Калинина. Откроют соревнования 17 августа, закрытие запланировано на 20 августа.

За победу поборются более 50 команд из Абхазии, Адыгеи, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и Севастополя. В поединках примут участие боксеры 2000-2005 годов рождения, сообщает сайт донского правительства.