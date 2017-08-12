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СПОРТ

Яхтсмены из Таганрога принимают участие в крупных европейских соревнованиях

12:20 Суббота, 12.08.2017

Таганрогская команда по парусному спорту RUS7 будет представлять Россию на квалификационном этапе Европейской парусной лиги чемпионов, которая проходит 11-13 августа в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости. Вместе с RUS7 от России выступят команды «Повелители паруса — Европа» из Екатеринбурга, «Семь футов — Ost Legal Sailing» (Владивосток) и команда яхт-клуба из Санкт-Петербурга. На соревнованиях также соберется 21 команда лучших яхт-клубов из различных городов Европы: Германии, Дании, Италии, Франции.

В состязаниях участвуют представители лучших яхт-клубов из различных городов Германии, Дании, Италии, Франции.

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