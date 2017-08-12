Яхтсмены из Таганрога принимают участие в крупных европейских соревнованиях
Таганрогская команда по парусному спорту RUS7 будет представлять Россию на квалификационном этапе Европейской парусной лиги чемпионов, которая проходит 11-13 августа в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости. Вместе с RUS7 от России выступят команды «Повелители паруса — Европа» из Екатеринбурга, «Семь футов — Ost Legal Sailing» (Владивосток) и команда яхт-клуба из Санкт-Петербурга. На соревнованиях также соберется 21 команда лучших яхт-клубов из различных городов Европы: Германии, Дании, Италии, Франции.
В состязаниях участвуют представители лучших яхт-клубов из различных городов Германии, Дании, Италии, Франции.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.