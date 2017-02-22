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СПОРТ

Яхтсмены Ростовской области выступят на парусных регатах в Сочи

16:35 Среда, 22.02.2017

Донские яхтсмены отрпавятся в Сочи на парусные регаты. В период с 22 по 27 февраля в приморском городе пройдут второй этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и всероссийские соревнования «Зимняя Ривьера», а также второй этап Кубка России в олимпийском классе яхт «Финн». Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра.

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