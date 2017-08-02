Юлия Ефимова из-за проблем со здоровьем снята с первого этапа Кубка мира
Из-за проблем со здоровьем пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, уроженка Ростовской области, снята с первого этапа Кубка мира, который стартовал в Москве. Такое сообщение появилось на официальной странице Efimova Team на Facebook.
«Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований — из-за проявившихся проблем со здоровьем. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Efimova Team, ничего серьезного со спортсменкой не произошло, однако дополнительной нагрузки ей лучше избежать.
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