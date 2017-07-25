Юлия Ефимова завоевала «бронзу» ЧМ по водным видам спорта

Донская пловчиха Юлия Ефимова завоевала «бронзу» чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в эти дни в Будапеште. На дистанции 100 метров брасом Юлия Ефимова показала результат 1 минута 5,05 секунды, уступив две сотых секунды американке Кэти Мейли. Первое место также заняла спортсменка из США Лили Кинг, ее результат 1 минута 4,13 секунды стал новым мировым рекордом.