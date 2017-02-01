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СПОРТ

Юлия Гущина не собирается отдавать ‘серебро’ Олимпиады-2012

16:55 Среда, 01.02.2017

Донская спортсменка Юлия Гущина не собирается отдавать свою серебряную медаль Олимпиады 2012 года. Об этом она заявила изданию «Спорт-Экспресс». Напомним, сегодня стало известно, что российскую женскую олимпийскую сборную в эстафете четыре на 400 метров лишили серебряных медалей. Причиной послужил положительный результат перепроверки допинг-пробы другой донской спортсменки Антонины Кривошапки.

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