Юлия Гущина не собирается отдавать ‘серебро’ Олимпиады-2012

Донская спортсменка Юлия Гущина не собирается отдавать свою серебряную медаль Олимпиады 2012 года. Об этом она заявила изданию «Спорт-Экспресс». Напомним, сегодня стало известно, что российскую женскую олимпийскую сборную в эстафете четыре на 400 метров лишили серебряных медалей. Причиной послужил положительный результат перепроверки допинг-пробы другой донской спортсменки Антонины Кривошапки.