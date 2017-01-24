Юные каратисты из Ростова стали призерами всероссийских соревнований

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по карате «Невский факел». За победу боролись более 450-ти спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Ивановской областей и Белоруссии.

Дон представляли воспитанники ростовской школы №32: Ренат Девликамов, Лиза Княжеченко, Егор Алешин, Данил Тюрьморезов, Ярослав Филиппов, Алексей Жемчужников.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, Лиза Княжеченко взяла «серебро» в общекомандном зачете по кумите среди девушек 12-13 лет. В командных соревнованиях по той же дисциплине, но уже среди мальчиков 10-11 лет Филиппов Ярослав, Тюрьморезов Данил и Жемчужников Алексей заняли третье место.