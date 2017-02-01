За самый быстрый нокаут года донской боксер получил престижную премию
Боксер из Волгодонска Дмитрий Кудряшов получил престижную премию «Звезда бокса» в номинации «Самый быстрый нокаут года». Церемония награждения прошла накануне в Москве. Сейчас Кудряшов по решению комитета WBC находится на третьей строчке рейтинга боксеров. В ближайшем будущем он может провести бой за титул чемпиона мира.
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