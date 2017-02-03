‘Зенит’ не обменяет Могилевца на Нобоа

«Зенит» не будет приобретать у «Ростова» полузащитника Нобоа в обмен на Павла Могилевца. Об этом сообщает портал Спортс.ру со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Накануне руководители обоих клубов не смогли договориться о трансфере.