‘Зенит’ не обменяет Могилевца на Нобоа
«Зенит» не будет приобретать у «Ростова» полузащитника Нобоа в обмен на Павла Могилевца. Об этом сообщает портал Спортс.ру со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. Накануне руководители обоих клубов не смогли договориться о трансфере.
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