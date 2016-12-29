В Кашарском районе у предпринимателя нашли более семи килограммов сомнительного сала

Сотрудники регионального Россельхознадзора выявили нарушение в обороте животноводческой продукции в Кашарском районе. Индивидуальный предприниматель продавал в магазине свиное сало без сопровоительных документов.

- Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства, — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

7,5 килограммов сала было уничтожено,а владельцу магазина за нарушение назначен штраф.