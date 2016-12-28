В ростовском аэропорту открылась выставка кино
Аэропорт Ростова-на-Дону стал площадкой для выставке, посвященной известным фильмам российского и зарубежного производства. В зале ожидания внутрироссийских рейсов представлены дизайнерские плакаты, рассказывающие об особенностях съемок 30-ти кинокартин, в частности «Кавказской пленницы», «Вия», «Назад в будущее», «Звездных войн».
– Приближающиеся новогодние праздники – время, когда многие из нас могут найти возможность для просмотра любимых кинофильмов. Открытая экспозиция позволит авиапутешественникам узнать интересные факты о фильмах, и возможно, по-новому взглянуть на ранее полюбившиеся киноленты, — отметили в пресс-службе ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
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