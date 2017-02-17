Лента новостей

ВЕСТИ ЮГ

Ансамбль ‘Вайнах’ радует концертами сельских жителей Чечни

17:30 Пятница, 17.02.2017

Ансамбль «Вайнах» после гастролей по стране решил порадовать сельских жителей родной республики. Национальная гордость Чечни — так называют коллектив на родине — собирает полные залы в сельских клубах и домах культуры. Зрители восторженно принимают выступление артистов, восхищаясь отточенными постановками, дающими яркое представление о культуре чеченского народа.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

Еще темы рубрики

17 февраля 2017
В Краснодаре зацвели краснокнижные подснежники
17 февраля 2017
Житель Краснодара изучил все поверья, связанные с профессией трубочиста
17 февраля 2017
Юный чтец из Калмыкии прославился после декламации стихотворения ‘Россиюшка’
17 февраля 2017
Ансамбль ‘Вайнах’ радует концертами сельских жителей Чечни

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.