Ансамбль ‘Вайнах’ радует концертами сельских жителей Чечни

Ансамбль «Вайнах» после гастролей по стране решил порадовать сельских жителей родной республики. Национальная гордость Чечни — так называют коллектив на родине — собирает полные залы в сельских клубах и домах культуры. Зрители восторженно принимают выступление артистов, восхищаясь отточенными постановками, дающими яркое представление о культуре чеченского народа.

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