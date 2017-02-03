Астраханские порты включат в Каспийский транспортный комплекс

Астраханские порты будут включены в «Каспийский транспортно-логистический комплекс». Он должен быть разработан к 1 марта и представлен правительству страны. Реализация проекта обеспечит развитие торгового сотрудничества России не только с Ближним Востоком, но и Южной, Юго-восточной Азией, а также позволит сократить путь транспортировки товаров по направлению с севера на юг.

Сейчас из-за недостаточно развитой инфраструктуры астраханские порты используют свой потенциал всего на 40 процентов, поэтому транспортные компании идут через другие страны. Если произойдет централизация всех портов Каспийского бассейна, увеличится рентабельность каждого из них.

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