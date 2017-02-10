Из Махачкалы в Каспийск запустили междугородний троллейбус

Первый междугородний троллейбус Дагестана. Теперь из Махачкалы в Каспийск можно доехать на самом экологичном транспорте. Объединение этих городов в рамках троллейбусного маршрута стало возможно благодаря реализации программы агломерации.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.