Из Махачкалы в Каспийск запустили междугородний троллейбус
Первый междугородний троллейбус Дагестана. Теперь из Махачкалы в Каспийск можно доехать на самом экологичном транспорте. Объединение этих городов в рамках троллейбусного маршрута стало возможно благодаря реализации программы агломерации.
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