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ВЕСТИ ЮГ

Кинотеатр для слабовидящих зрителей открыли в Кабардино-Балкарии

17:29 Пятница, 27.01.2017

В столице Кабардино-Балкарии открыли первый кинотеатр для слабовидящих. Здесь транслируют фильмы с тифлокомментированием — описанием того, что происходит на экране. Зал для маломобильных групп рассчитан на 20 мест. Комфортный просмотр обеспечен всем категориям людей с ограниченными возможностями. Кроме того, оборудование в зале позволяет проводить выездные киносеансы. Первым фильмом, который увидели зрители, стала лента «А зори здесь тихие».

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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