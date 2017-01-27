Кинотеатр для слабовидящих зрителей открыли в Кабардино-Балкарии

В столице Кабардино-Балкарии открыли первый кинотеатр для слабовидящих. Здесь транслируют фильмы с тифлокомментированием — описанием того, что происходит на экране. Зал для маломобильных групп рассчитан на 20 мест. Комфортный просмотр обеспечен всем категориям людей с ограниченными возможностями. Кроме того, оборудование в зале позволяет проводить выездные киносеансы. Первым фильмом, который увидели зрители, стала лента «А зори здесь тихие».

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