Лучшие альпинисты России покоряют гору Гайкомд
В Ингушетии открылся всероссийский чемпионат по альпинизму. В нем участвуют победители международных турниров из 15-ти регионов России. Альпинисты должны будут выполнить восхождения повышенной сложности. Соревнования проводятся здесь впервые и приурочены к 25-летию республики.
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