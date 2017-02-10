Лучшие альпинисты России покоряют гору Гайкомд

В Ингушетии открылся всероссийский чемпионат по альпинизму. В нем участвуют победители международных турниров из 15-ти регионов России. Альпинисты должны будут выполнить восхождения повышенной сложности. Соревнования проводятся здесь впервые и приурочены к 25-летию республики.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.