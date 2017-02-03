Масштабная выставка художников юга России открылась в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии открылся масштабный выставочный проект художников юга России и Северного Кавказа. Экспозиция объединила 100 живописцев двух округов. Здесь можно увидеть графику, инсталляции, портреты и натюрморты. По словам кураторов, название выставки — «Азъ Есмъ» — подобрано не случайно. Оно символизирует искусство как способ ответить на внутренний вопрос каждого человека — «кто я?».
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