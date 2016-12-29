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ВЕСТИ ЮГ

Мастер Ася Еутых преподнесла жителям Адыгеи ювелирный символ года

17:44 Четверг, 29.12.2016

По восточному календарю клювом в окошко к нам стучится Год Петуха. Об этом не забыла и знаменитый адыгейский ювелир Ася Еутых.

Ежегодно ювелирных дел мастер преподносит жителям Адыгеи символ года. Нынешний — Петух, и он у Аси представлен вестником предстоящих событий.

«Он говорит и вещает, как правило, что-то хорошее или приход гостя», — рассказывает Ася Еутых.

Асин петушок с золотым горлышком тоже вышел из сказки, которую в детстве она услышала от бабушки Кадырхан. По преданию, великий бог Тхьашхо решил отправить адыгам фазана, чтобы он сообщал о важных предстоящих событиях. Символично то, что имя этой пестрой птицы с адыгского переводится как «лесной петух». А чтобы вестник был звонким и громким, Нарт Тлепш — бог кузнечного дела — подарил лесному петушку золотое горлышко.

«У него особая функция. Он передает нечто от высших богов», — поясняет Ася Еутых.

Золотого петушка Ася Еутых изготовила в виде подвески. Перья блестят, хвост пушистый и раскидистый. А главное его богатство — золотое горлышко, ведь мастер кузнечного ремесла Ася Еутых знает все секреты Нарта Тлепша. А еще она изготавливает каждое изделие с большой любовью к родной Адыгее и к своему народу, а значит ее новогодний символ будет вещать только к хорошим новостям.

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