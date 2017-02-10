Мультфильм на калмыцком языке впервые создали в Элисте
В Элисте прошла премьера анимационной картины «Охотник и его жена». Ее создателями стали сотрудники ГТРК «Калмыкия» и художник Олег Чинкиров. Это первая работа, озвученная на калмыцком, созданная по мотивам национальной сказки. Зрители по достоинству оценили анимацию и поблагодарили авторов за то, что дети теперь будут лучше знать родной язык.
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