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ВЕСТИ ЮГ

Мультфильм на калмыцком языке впервые создали в Элисте

17:42 Пятница, 10.02.2017

В Элисте прошла премьера анимационной картины «Охотник и его жена». Ее создателями стали сотрудники ГТРК «Калмыкия» и художник Олег Чинкиров. Это первая работа, озвученная на калмыцком, созданная по мотивам национальной сказки. Зрители по достоинству оценили анимацию и поблагодарили авторов за то, что дети теперь будут лучше знать родной язык.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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