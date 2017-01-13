На одной из площадей Майкопа зажгли снежинку
Сегодня во многих южнороссийских регионах отметят Старый Новый год с традиционными варениками, начиненными сюрпризами. А вот в Адыгее в череде новогодних торжеств решили поставить яркую и масштабную точку. Свыше 100 автомобилей собрались на одной из площадей Майкопа и зажгли снежинку.
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