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ВЕСТИ ЮГ

На одной из площадей Майкопа зажгли снежинку

17:50 Пятница, 13.01.2017

Сегодня во многих южнороссийских регионах отметят Старый Новый год с традиционными варениками, начиненными сюрпризами. А вот в Адыгее в череде новогодних торжеств решили поставить яркую и масштабную точку. Свыше 100 автомобилей собрались на одной из площадей Майкопа и зажгли снежинку.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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