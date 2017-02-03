Незащищенность бригад ‘скорой’ обсуждают на законодательном уровне

Промедление смерти подобно. Тяжелые будни работников Скорой помощи — снова в лентах новостей юга России. С одной стороны, жалобы на долгое ожидание врачей «неотложки», с другой — полное отсутствие уважения к каретам спецавтотранспорта, спешащим на помощь к больным.

Шквал отрицательных эмоций обрушился на Людмилу Борисову во время новогодних каникул — в жаркие для «скорой» дни. Она ответственный врач и практически каждый день в трубке телефона слышит один и тот же вопрос: почему бригада Скорой помощи до сих пор не приехала? Ответ прост: есть вызовы, которые угрожают жизни, это всевозможные ЧП, роды, или же любые другие острые состояния, когда счет идет на секунды. Тогда бригада с момента вызова должна успеть приехать за 20 минут. А есть вызовы, которые по времени можно и отложить. Высокое артериальное давление, температура, отравления, боль, — на эти симптомы как раз приедет бригада неотложной помощи.

«Мы не говорим, что эти люди должны остаться без помощи, они тоже нуждаются, но не за 15-20 минут. Состояние требует ее отложить во времени», — говорит главный врач больницы Скорой медицинской помощи города Краснодара Николай Босак.

Александр Возный сейчас записывается на прием к врачу, а еще недавно прождал «скорую» два часа, потому что боль от хронического заболевания это — неотложная помощь.

«Я, в принципе, мог ждать, это уже в последние часы мне стало плохо и я вызвал платную «скорую», — говорит пациент Александр Возный.

Вызов платной «скорой» Александру обошелся в три тысячи рублей. Однако диспетчеры государственной не могут говорить телефон частной. Незаконно и то, что водители не уступают дорогу каретам Скорой помощи. Однако видеорегистраторы все чаще фиксируют именно это нарушение. Вячеслав Пожидаев — водитель выездной бригады. Видеокамера на лобовом — в целях безопасности, но хроника с регистратора пока ни разу не пригодились.

«Ну вот надо ему остановиться, он говорит — отъедь, я тут машину ставлю», — говорит водитель выездной бригады Скорой помощи Вячеслав Пожидаев.

Незащищенность выездных бригад обсуждают на законодательном уровне: машинам Скорой помощи могут разрешить таранить не пропускающие их автомобили. Также предложили штрафовать за ложные вызовы. О том, что их достаточно, говорит статистка от диспетчеров: цунами звонков обычно обрушивается в вечер пятницы и воскресенья.

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