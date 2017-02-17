Практику инклюзивного образования успешно внедряют в Волгоградской области

Детский смех, игры и танцы — так торжественно в детском садике «Черемушка» открывают новую группу. Её появления с нетерпением ждали несколько семей. Именно здесь ребята с особенностями развития получат все необходимое для полноценного развития.

«Очень приятно и радостно, что нашими детьми занимаются», — говорит мама воспитанницы Алла Королёва.

С просьбой устроить своего ребенка в детский садик родители обращались постоянно, но возможности принять особенных ребят здесь не было. Все изменилось в 2016 году. Сегодня в их распоряжении комфортные помещения, офтальмологический и физиокабинет, сенсорная комната, комната психологической разгрузки и, конечно, музыкальный и физкультурный залы. Помещения оснащены пандусами, пристенными поручнями, тактильными знаками и табличками, а с детьми работают настоящие профессионалы.

«Для детей это очень важно. Ребята попали в общество сверстников, они социализируются», — отмечает заведующая МДОУ №92 «Черемушка» Волжского Волгоградской области Татьяна Лядвиг.

Проект по созданию безбарьерной среды в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья стартовал пять лет назад. За это время условия инклюзивного образования созданы в 200 образовательных организациях более чем в 30-ти муниципальных районах и городских округах Волгоградской области.

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