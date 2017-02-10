Предприниматель из Волгограда делает гравий из строительного мусора

В этом году будет особенно востребована экологическая безопасность, ведь нынешний 2017-й — год экологии. В Волгоградском регионе понимают, что отходы — это полезное сырье. Этот негласный девиз положил в основу своей работы житель Волгограда, который придумал, как строительный мусор превратить в гравий.

Горы камней и арматуры — для кого-то это просто строительный мусор. Но не для Ирсана Назарова. Из этих кирпичей, уверен предприниматель, можно построить новый дом.

«Стройматериал нового образца стоит больших денег. Нижний или средний уровень достатка не позволяет приобрести для строительства дачных участков, небольших хозпостроек. А мы можем это предоставить», — говорит предприниматель Ирсан Назаров.

Демонтирует аварийные здания и вывозит строительный мусор Ирсан практически на добровольных началах. Но у предпринимателя есть на это свои причины — все отходы идут на переработку. Современная дробильная машина буквально на глазах превращает строительный мусор в щебень различных фракций. И к примеру, из крупного щебня уже сейчас можно строить волгоградские дороги. И не только дороги. Вторичный щебень используется при укреплении грунтов, в качестве заполнителя железобетонных сооружении и во время заливки фундаментов.

Такой материал почти в два раза дешевле природного, а по качеству мало чем ему уступает. В Волгоградской области это первое такое предприятие, да и в целом по России рециклинг в строительстве составляет только 15 процентов. При этом для переработки нужна лишь дробильная установка. Весь цикл производства автоматизирован и управляют им, вернее следят за работой, несколько операторов.

Свалки бытовых и строительных отходов — серьезная проблема не только для региона, но и России в целом. И в год экологии, который объявлен в стране, бороться с мусором специалисты советуют именно такими методами — когда отходы превращаются в полезное сырье.

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