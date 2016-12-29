Пряничная деревня появилась в Краснодаре

В Краснодаре создали самое большое в стране съедобное произведение искусства. Пряничная конструкция состоит из 150 деталей и весит 50 килограммов. На имбирном тесте расположился свой микромир: деревушка, каток, церковь, карусель и даже железная дорога с паровозом, движущимся по ней, а на пряничной реке крутится пряничная ветряная мельница. Весь ландшафт создан из съедобной мастики. Над чудом выпечки трудились 15 кондитеров в течение месяца.

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