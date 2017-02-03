Реконструкторы воссоздали бой за сталинградский элеватор

Неприступная высота. 2 февраля 1943 года советские войска сумели переломить ход Великой Отечественной войны, окончательно разгромив противника в Сталинградской битве. Точку в кровопролитном сражении и полном провале наступательной операции немецких войск поставил бой за элеватор. Этот день вспоминали в Волгограде 74 года спустя.

«Элеватор наш! Ура!», — кричали бойцы. Именно так ровно 74 года назад закончилась легендарное сражение за сталинградский элеватор. Отбить это самое высокое на тот момент здание города у фашистских захватчиков было непросто. При любой попытке штурма по советским солдатам велся прицельный огонь из немецкого бронепоезда. Бой длился три дня, но в итоге советские солдаты все-таки взяли высоту. Матросы 154 морской мотострелковой бригады Попков, Мехеев и Бекмухамедов водрузили на здании алое советское знамя. Сегодня вспомнить подвиг наших героев собрались реконструкторы одного из волгоградских военно-исторической клубов.

«Наш город является символом Великой Отечественной войны. Именно это здание тоже является символом, поэтому мы оживляем историю, показываем ранее неизвестные эпизоды», — поясняет участник клуба военно-исторической реконструкции Владимир Куликов.

С этим сражением связанно множество интересных исторических фактов. Немецкие захватчики даже не предполагали, что советские солдаты попадают в здание через конвейерную ленту. Она начиналась у берега Волги и уходила в подвал сталинградского мельничного комбината. Последствия былых боев видны здесь даже сейчас. В подвале волгоградского элеватора на ленточном конвейере до сих пор остались следы от немецких снарядов.

«На этой фотографии — пленение немецких войск перед cталинградским элеватором. Видно, как наши военные пленили немцев и ведут вдоль элеватора», — рассказывает главный инженер ООО «Волгоградский элеватор» Василий Хаустов.

Сражение за элеватор по праву можно назвать одним из ключевых в ходе всей Сталинградской битвы. Крыша и верхние этажи этого здания — отличное место для наблюдения и корректировки артиллерии, и это прекрасно понимало немецкое командование. Фашисты даже хотели сделать нарукавный щит «За победу в Сталинграде» и изобразить на ней именно элеватор. Но создание награды так и осталось на стадии эскиза.

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