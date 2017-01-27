Сбор черемши начался в Ингушетии
В Ингушетии начался сбор черемши. Для многих жителей предгорной зоны это основной сезонный источник дохода. Правда порой он сопряжен с рядом опасностей. Высока вероятность наступить на взрывное устройство или встретить диких зверей. Поэтому спасатели рекомендуют сборщикам черемши регистрировать свои маршруты, чтобы оперативно отыскать заблудившихся в лесу и оказать им помощь.
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