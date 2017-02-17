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ВЕСТИ ЮГ

Школьников Кабардино-Балкарии начали обучать горнолыжному спорту

17:27 Пятница, 17.02.2017

Урок на морозе по лыжной тропе. Школьников Кабардино-Балкарии начали обучать горнолыжному спорту в рамках проекта «Лыжи зовут». В программе: теория, занятия с инструктором и самостоятельные спуски по трассам.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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