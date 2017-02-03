Сочинские цветоводы предлагают дарить на 8 марта кофейные деревья

Кофейное дерево в подарок. В теплицах Сочи уже во всю подрастают зеленые сувениры к грядущему празднику 8 марта. К началу весны цветоводы планируют вырастить несколько тысяч бегоний, цинерарий и антуриумов.

Но главный тренд нынешнего года — кофе в горшке. Подарить любимой женщине красивый цветок, да еще и сварить кофе, выращенный своими руками. Что может быть романтичнее? Возможно, благодаря стараниям местных агрономов в будущем Сочи прославится производством и этого напитка, Ведь в начале 20 века мало кто верил, что на побережье будет расти чай.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.