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ВЕСТИ ЮГ

Сочинские цветоводы предлагают дарить на 8 марта кофейные деревья

17:42 Пятница, 03.02.2017

Кофейное дерево в подарок. В теплицах Сочи уже во всю подрастают зеленые сувениры к грядущему празднику 8 марта. К началу весны цветоводы планируют вырастить несколько тысяч бегоний, цинерарий и антуриумов.

Но главный тренд нынешнего года — кофе в горшке. Подарить любимой женщине красивый цветок, да еще и сварить кофе, выращенный своими руками. Что может быть романтичнее? Возможно, благодаря стараниям местных агрономов в будущем Сочи прославится производством и этого напитка, Ведь в начале 20 века мало кто верил, что на побережье будет расти чай.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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