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ВЕСТИ ЮГ

Сочинский ослик Йося в очередной раз сбежал из зоопарка

17:45 Пятница, 27.01.2017

В Сочи свободолюбивый ослик Йося вновь совершил побег из зоопарка. Упрямцу удалось обмануть неопытных волонтеров, которые выгуливали его на набережной — он сорвался с поводка и пустился галопом. Увы, далеко поборник свободы убежать не сумел. Это уже не первая попытка побега. Впервые Йося сбежал в апреле 2016 года и успел подышать воздухом свободы несколько часов в центре города, но был пойман таксистом.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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