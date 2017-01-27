Сочинский ослик Йося в очередной раз сбежал из зоопарка
В Сочи свободолюбивый ослик Йося вновь совершил побег из зоопарка. Упрямцу удалось обмануть неопытных волонтеров, которые выгуливали его на набережной — он сорвался с поводка и пустился галопом. Увы, далеко поборник свободы убежать не сумел. Это уже не первая попытка побега. Впервые Йося сбежал в апреле 2016 года и успел подышать воздухом свободы несколько часов в центре города, но был пойман таксистом.
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