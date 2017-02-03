Спортивные игры ‘Молодежь против террора’ прошли в Чеченской республике
В горах Чеченской республики прошли спортивные игры «Молодежь против террора». В рамках программы участники побывали на мастер-классах по зимним видам спорта, увидели товарищеский матч по хоккею, спуск с зиплайна, а также соревнования в веревочном городке. Активный уикэнд прошел впервые и главная его цель — оградить подрастающее поколение от влияния экстремизма и познакомить ребят со всеми условиями для спорта в республике.
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