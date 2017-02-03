В Адыгее возводят дома, разрушая древние дольмены

В Адыгее продолжают разрушать древние мегалиты. В Майкопском районе, где находилась уникальная группа Кожжохских дольменов, из 90 памятников природы осталось всего 12. Земельные участки, где когда-то располагались ровесники пирамид, активно распродаются. Местные жители фактически возводят фундаменты на месте дольменов, сносят их, сравнивая курганы с землей.

«Я удивляюсь, как могут люди строить здесь, на памятнике федерального значения?! Любое государство, любой народ, имеющий такое богатство, его охраняет, но не уничтожает», — говорит старший научный сотрудник Национального музея республики Адыгея Аслан Тов.

Очередная прокурорская проверка выявила, что рядом с оставшимися мегалитами нет ни одной информационной таблички, указывающей, что это памятники федерального значения. Варварство остановить не могут ни местные власти, ни ученые. А ведь здесь мог быть русский Стоунхендж, констатируют они с горечью.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.