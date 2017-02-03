В Астрахани бездомных обеспечили временным жилищем и горячим питанием

Доброта спасет мир. В Астрахани волонтеры помогают перезимовать тем, кто остался на улице в мороз и не может самостоятельно себя прокормить. Временным жилищем бездомных обеспечили морпехи, горячим питанием — местная епархия, а неравнодушные жители помогают, чем могут. Настоящая палатка в подарок, в ней можно согреться и укрыться от непогоды. О жизненно необходимой вещи для бездомных позаботился отдел социального служения астраханской митрополии. «Она на двоих, но мы туда вчетвером влезем. Одеяла накидаем и будем так жить», — говорит Андрей. Два мира. Один — видимый, как на ладони, другой многие стараются не замечать. Но именно в нём есть люди, которые живут под мостами, спят на теплотрассах или в подъездах, если повезет. От судьбы не уйдешь, говорит мичман запаса Андрей. После конфликта с женой, рассказывает мужчина, он ушел из дома, все оставив детям. «Живу под мостом, питаюсь тем, что найду, тем, чем люди помогают, тем, что дает церковь. Астраханцы замечательные люди, помогают», — отмечает Андрей. Самое тяжелое — пережить зиму. Это непросто, признаются мужчины. «Хочу вернуться к нормальной жизни, где-нибудь в деревушке осесть, завести свое хозяйство и спокойно жить. Думаю, поселиться в Сибири, подальше», — делится с журналистами своими мечтами Алексей. Проект помощи социально незащищенным людям постепенно набирает обороты. Теперь и волонтеры будут в тепле, когда по субботам кормят своих подопечных. На территории храма преподобного Сергия Радонежского появилась брезентовая палатка. «Подарили нам ее морпехи одной воинской части. Здесь будет укладываться новый пол, будут настилать особые настилы, укладываться сверху ДВП, линолеум. Будет чисто, опрятно», — радуется заместитель руководителя отдела социального служения Астраханской и Камызякской епархии Екатерина Павленко. При храме вести прием бездомных и заполнять анкеты начнут волонтеры. То, что доброта спасет мир, стало уже крылатой фразой, а для некоторых и руководством к действию. Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.