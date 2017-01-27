В Астрахани планируют делать консервы и колбасу из лягушек

Деликатес из болота. Астраханские ученые намерены внедрить в рацион россиян лягушачье мясо. Научные исследования лягушатины уже ведутся и, как отмечают специалисты, в перспективе земноводные могут стать не только общедоступной, но и полезной пищей. Так что дед Щукарь из «Поднятой целины» был напрасно избит за суп с лягушачьими лапками.

Деликатес, особую любовь к которому приписывают французам, как оказалось, производят и в Астрахани. Правда пока только в научной лаборатории АГТУ. Употреблять в пищу можно только определенные виды лягушек, причем отличить их друг от друга довольно сложно. Астраханские ученые предлагают вид Rana Ridibunda, проще говоря, озерная лягушка. Она отличается наиболее крупными размерами, большим количеством пятен и зелено-коричневой окраской. Перепутать с другими легко, но у специалистов свои секреты.

Аспирант, начинавший этот непростой труд, был из Вьетнама, а потому в подобных деликатесах и сам разбирался, и астраханцев научил. Для консервов используют только лапки. После варки мясо укладывают в жесть, добавляют масло и специи, затем закатывают. Пять суток банки находятся в термостате. Ученые свой продукт пробовали, и не раз. Говорят, получается очень вкусно.

Те, кто пробовал лягушку, знают: по вкусовым качествам она похожа на курицу. А главное, намного полезнее. Астраханцы доказали: в этом мясе содержатся все необходимые человеку аминокислоты. Кстати, использовать в производстве можно не только лапки. Кожа лягушки тонкая, но прочная и годится для изготовления различных изделий. Икра, обнаруженная во время опытов, тоже приятно удивила. По цвету и форме напоминает икру осетровых рыб. Вкусом, говорят, тоже напоминает.

В АГТУ уже готовы к производственному испытанию. Но, как и всегда, главная проблема — это найти промышленников, готовых выпускать экспериментальную продукцию. И тем более тех, кто решится на разведение лягушек.

«Чтобы поставить на производственную основу — это широкая работа. Здесь и ихтиологи должны подключиться, хозяйства должны подключиться», — говорит заведующая исследовательской лабораторией «Пищевая биотехнология и биологически активные вещества» АГТУ Марфуга Мукатова.

В Астраханском регионе такие попытки уже были, но промышленных масштабов так никто и не достиг. Ученые же убеждены в будущем успехе дела и говорят, что науке надо верить. Уже этой весной они попробуют сделать колбасу из лягушки и смешанный рыбно-лягушачий фарш.

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