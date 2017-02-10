В Астрахани успешно борются с очередями в поликлиниках

Астраханские медики успешно борются с проблемой, которая, увы, до сих пор актуальна — очередями в поликлинике. Поликлиника начинается с регистратуры. Обычно она ассоциируется с долгим ожиданием и толпой недовольных. В региональном министерстве здравоохранения придумали как этого избежать. Новый регламент вступил в силу с 1 января.

Теперь предварительной записью на прием, регистрацией информации, маршрутизацией и ведением картотеки занимаются разные люди, что определило время ожидания пациента — не более 10-ти минут. Еще одно новое понятие — дежурный врач. Он принимает пациентов без записи, что в зимний период особенно необходимо.

«Это помощь врачам общей практики. Все пациенты, все льготные категории, которым можно прийти без записи, минуют их и попадают ко мне, к дежурному врачу», — поясняет дежурный врач Виктория Финогенова.

В поликлинике №10 методические рекомендации тестируются с октября, а потому местные жители уже успели оценить изменения в работе регистратуры.

«Очень удобная навигация, вежливые сотрудники, приветливые, всегда вовремя принесут карточку», — отмечает Алия Керсонова.

Особое внимание уделяется культуре общения медрегистраторов с пациентами лично и по телефону. В последнем случае новый регламент исключает возможность, когда до регистратуры просто не дозвониться. Телефоны регистратур теперь станут многоканальными.

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