В Астрахани успешно борются с очередями в поликлиниках
Астраханские медики успешно борются с проблемой, которая, увы, до сих пор актуальна — очередями в поликлинике. Поликлиника начинается с регистратуры. Обычно она ассоциируется с долгим ожиданием и толпой недовольных. В региональном министерстве здравоохранения придумали как этого избежать. Новый регламент вступил в силу с 1 января.
Теперь предварительной записью на прием, регистрацией информации, маршрутизацией и ведением картотеки занимаются разные люди, что определило время ожидания пациента — не более 10-ти минут. Еще одно новое понятие — дежурный врач. Он принимает пациентов без записи, что в зимний период особенно необходимо.
«Это помощь врачам общей практики. Все пациенты, все льготные категории, которым можно прийти без записи, минуют их и попадают ко мне, к дежурному врачу», — поясняет дежурный врач Виктория Финогенова.
В поликлинике №10 методические рекомендации тестируются с октября, а потому местные жители уже успели оценить изменения в работе регистратуры.
«Очень удобная навигация, вежливые сотрудники, приветливые, всегда вовремя принесут карточку», — отмечает Алия Керсонова.
Особое внимание уделяется культуре общения медрегистраторов с пациентами лично и по телефону. В последнем случае новый регламент исключает возможность, когда до регистратуры просто не дозвониться. Телефоны регистратур теперь станут многоканальными.
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