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ВЕСТИ ЮГ

В Черкесске наблюдалось большое скопление Снегурочек

17:35 Четверг, 29.12.2016

Большое скопление Снегурочек было зафиксировано в столице Карачаево-Черкесии. Здесь провели конкурс «Я и моя мама Снегурочка». Первоклассницы вывели на сцену настоящих помощниц Деда Мороза. Ведь именно мамы-снегурочки отвечают за новогоднее волшебство в доме: за декор, вкусное меню, и за самые лучшие подарки своим близким.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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