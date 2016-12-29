В Черкесске наблюдалось большое скопление Снегурочек
Большое скопление Снегурочек было зафиксировано в столице Карачаево-Черкесии. Здесь провели конкурс «Я и моя мама Снегурочка». Первоклассницы вывели на сцену настоящих помощниц Деда Мороза. Ведь именно мамы-снегурочки отвечают за новогоднее волшебство в доме: за декор, вкусное меню, и за самые лучшие подарки своим близким.
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