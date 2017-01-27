В экстрим-парке Адыгеи всех желающих сбросят в пропасть

В Адыгее в экстрим-парке открыли новый аттракцион «Веревочная тропа». Здесь всех желающих могут бросить в пропасть, или запустить летать в небо, или предложить качели, от которых дух захватывает. Новый вид активного отдыха на природе придумали три года назад молодые альпинисты.

«Мы всегда хотим забраться туда, где ещё не были, увидеть то, что ещё никто не видел. Собственно, такую задачу мы и ставили, поэтому это тропа. А почему воздушная — потому, что всё происходит на высоте», — говорит директор веревочного парка «Тетис» Руслан Енин.

На аттракционе продумана система страховки, которая позволяет осуществлять безопасное путешествие к местам, до которых обычным способом невозможно добраться.

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