В Кабардино-Балкарии около озера Тамбукан завершили реконструкцию дороги

В Кабардино-Балкарии в канун Нового года строители завершили реконструкцию дороги около красивого озера Тамбукан, вода которого обладает уникальными целебными свойствами. Дорожное полотно подняли над водой на три метра, а заодно его сделали значительно шире.

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