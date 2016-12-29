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ВЕСТИ ЮГ

В Кабардино-Балкарии около озера Тамбукан завершили реконструкцию дороги

17:34 Четверг, 29.12.2016

В Кабардино-Балкарии в канун Нового года строители завершили реконструкцию дороги около красивого озера Тамбукан, вода которого обладает уникальными целебными свойствами. Дорожное полотно подняли над водой на три метра, а заодно его сделали значительно шире.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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