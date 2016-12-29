В Кабардино-Балкарии около озера Тамбукан завершили реконструкцию дороги
В Кабардино-Балкарии в канун Нового года строители завершили реконструкцию дороги около красивого озера Тамбукан, вода которого обладает уникальными целебными свойствами. Дорожное полотно подняли над водой на три метра, а заодно его сделали значительно шире.
Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.