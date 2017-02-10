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ВЕСТИ ЮГ

В Кабардино-Балкарии возрождают овцеводство

17:39 Пятница, 10.02.2017

Детский сад для ягнят. В Кабардино-Балкарии начался окот овец. В республике взят курс на возрождение отрасли: принята госпрограмма, дан старт созданию современных племенных репродукторов. Особое внимание уделено элитной породе — северокавказской мясо-шёрстной. За таких овец республика не раз получала награды высшей пробы на престижных выставках.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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