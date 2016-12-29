В канун Нового года в Сочи вырастили пять тысяч ‘рождественских звезд’

В доме каждого жителя юга России рядом с елочкой должна стоять пуансеттия – тропический цветок, который называют «рождественская звезда». В канун Нового года в Сочи вырастили пять тысяч этих новогодних цветов.

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